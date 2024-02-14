Квашин Олег Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашин Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квашин Иван Алексеевич

Мать: Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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