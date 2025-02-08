Грибулин Георгий_Мой Алексеевич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Грибулин Георгий_Мой Алексеевич

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился 1861

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Грибулин Алексей ПавловичНеизвестно г.р.
Дети
Грибулин Андрей Георгиевич03.08.1875 г.р.
Грибулина Евдокия Георгиевна03.08.1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Грибулин Алексей Павлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.08.1875

Сын: Грибулин Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1875

Дочь: Грибулина Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Малышева Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Грибулин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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