Грибулин Георгий_Мой Алексеевич
мужской, родился 1861
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГрибулин Алексей ПавловичНеизвестно г.р.
Дети
Грибулин Андрей Георгиевич03.08.1875 г.р.
Грибулина Евдокия Георгиевна03.08.1875 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Грибулин Алексей Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.08.1875
Сын: Грибулин Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
03.08.1875
Дочь: Грибулина Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Малышева Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Грибулин Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Грибулина Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно