Чертищев Павел Андреевич
мужской, родился 25.07.1883, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецЧертищев Андрей ПетровичНеизвестно г.р.
МатьЧертищева Анна ПетровнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1883
Отец: Чертищев Андрей Петрович
Мать: Чертищева Анна Петровна
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно