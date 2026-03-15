Чертищев Павел Андреевич 25.07.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Чертищев Павел Андреевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 25.07.1883, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Чертищев Андрей ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Чертищева Анна ПетровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1883

Отец: Чертищев Андрей Петрович

Мать: Чертищева Анна Петровна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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