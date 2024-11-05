Лопатина (Степанова) Ксения Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Акилина Елисеева
Отец ребёнка: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Отец ребёнка: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Дочь: Раченкова (Лопатина) Ирина Елисеева
Отец ребёнка: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов
Смерть
Неизвестно