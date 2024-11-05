Лопатина (Степанова) Ксения Логинова 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Степанова) Ксения Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Акилина Елисеева

Отец ребёнка: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов

Бракосочетание
1861

Муж: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Отец ребёнка: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Дочь: Раченкова (Лопатина) Ирина Елисеева

Отец ребёнка: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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