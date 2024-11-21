Раченкова (Лопатина) Ирина Елисеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Бракосочетание
27.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.
Дочь: Раченкова Параскева Захарова
Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев
Рождение ребёнка
06.08.1898 ст.
Дочь: Раченкова Васса Захарова
Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.
Сын: Раченков Григорий Захарович
Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев
Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.
Сын: Раченков Григорий Захарович
Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев
Смерть
Неизвестно