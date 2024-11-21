Раченкова (Лопатина) Ирина Елисеева Около 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Раченкова (Лопатина) Ирина Елисеева

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: Лопатин Елисей/ Елистий Максимов

Мать: Лопатина (Степанова) Ксения Логинова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.01.1894 ст.

Муж: Раченков Захарий Григорьев

Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.

Дочь: Раченкова Параскева Захарова

Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.08.1898 ст.

Дочь: Раченкова Васса Захарова

Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.

Сын: Раченков Григорий Захарович

Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.

Сын: Раченков Петр Захариев

Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.

Сын: Раченков Григорий Захарович

Отец ребёнка: Раченков Захарий Григорьев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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