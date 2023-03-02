Михайлов Иван Алексеевич
мужской, родился 1827, Бердянск
умер Неизвестно
ОтецМихайлов Алексей ПавловичДо 1807 г.р.
Супруги
Дети
Михайлов Дмитрий Иванович28.10.1852 г.р.
(Михайлова) Анна Ивановна12.02.1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Михайлов Алексей Павлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1851
Рождение ребёнка
28.10.1852
Сын: Михайлов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1855
Дочь: (Михайлова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
21.03.1858
Дочь: (Михайлова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно