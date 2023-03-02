Михайлов Иван Алексеевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Иван Алексеевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1827, Бердянск

умер Неизвестно

Отец
Михайлов Алексей ПавловичДо 1807 г.р.
Супруги
Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна1832 г.р.
Дети
Михайлов Дмитрий Иванович28.10.1852 г.р.
(Михайлова) Анна Ивановна12.02.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Михайлов Алексей Павлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
04.11.1851

Жена: Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна

Супруг(-а): Иван Алексеевич Михайлов

Рождение ребёнка
28.10.1852

Сын: Михайлов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1855

Дочь: (Михайлова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
21.03.1858

Дочь: (Михайлова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова (Извекова) Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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