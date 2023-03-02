Михайлов Алексей Павлович До 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Алексей Павлович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился До 1807, Бердянск

умер Неизвестно

Дети
Гладышева (Михайлова) Феодосия Алексеевна1823 г.р.
Михайлов Архип АлексеевичДо 1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гладышева (Михайлова) Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Михайлов Архип Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Михайлов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Непомнящая (Михайлова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Харченко (Михайлова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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