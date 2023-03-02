Михайлов Алексей Павлович
мужской, родился До 1807, Бердянск
умер Неизвестно
Дети
Михайлов Архип АлексеевичДо 1824 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гладышева (Михайлова) Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Михайлов Архип Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Непомнящая (Михайлова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Харченко (Михайлова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно