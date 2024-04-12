Грек Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти12.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Грек Дмитрий Никифорович
Мать: Грек Марфа Матвеевна
Бракосочетание
24.10.1918
Жена: Агриппина Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна
Военная служба
С 10.05.1943 по 20.10.1943
ВПП 213 азсп убыл в 180 зсп
Военная служба
С 28.05.1943 по 08.06.1943
Прибыл в лагерь НКВД № 261,команда № 1860
ВПП 180азсп
Военная служба
С ?.05.1943 по ?.07.1943
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ВПП-213 азсп убыл в часть 18 азсп, ЦАМО , Ф-8509-131671-1
Военная служба
20.07.1943
: рота 213 азсп 37А направлен в ВПГ-2417
Военная служба
12.11.1943
Аджи-Мушкай, Керчь-Еникольское градоначальство, Таврическая губерния
Убит в бою
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Анна Фроловна
Похороны
12.11.1943
Смерть
12.11.1943