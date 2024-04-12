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Грек Андрей Дмитриевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Грек Дмитрий Никифорович

Мать: Грек Марфа Матвеевна

Бракосочетание
24.10.1918

Жена: Агриппина Игнатьевна

Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна

Военная служба
С 10.05.1943 по 20.10.1943
ВПП 213 азсп убыл в 180 зсп
Военная служба
С 28.05.1943 по 08.06.1943
Прибыл в лагерь НКВД № 261,команда № 1860
ВПП 180азсп
Военная служба
С ?.05.1943 по ?.07.1943
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ВПП-213 азсп убыл в часть 18 азсп, ЦАМО , Ф-8509-131671-1
Военная служба
20.07.1943
: рота 213 азсп 37А направлен в ВПГ-2417
Военная служба
12.11.1943
Аджи-Мушкай, Керчь-Еникольское градоначальство, Таврическая губерния
Убит в бою
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Анна Фроловна

Похороны
12.11.1943
Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
12.11.1943
Керчь, Керчь, Республика Крым
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