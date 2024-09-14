Инешина (Шишмарёва) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1891
Дата смерти1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Инешин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инешина Валерия Михайловна
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова (Инешина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956