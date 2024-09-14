Инешина (Шишмарёва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инешина (Шишмарёва) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1891

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1891

Отец: Шишмарёв Иван Михайлович

Мать: Шишмарёва (Савенская) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инешин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инешин Лев Михайлович

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инешин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инешина Валерия Михайловна

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова (Инешина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инешин Михаил Львович

Смерть
1956

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