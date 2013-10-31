Пощипкова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Подщипков Николай Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подщипков Николай Герасимович
Смерть
31.10.2013