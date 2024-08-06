Подщипков Николай Герасимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Подщипков Николай Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подщипков Герасим

Мать: Подщипкова Федосья Лупантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Пощипкова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пощипкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пощипкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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