Подщипков Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подщипков Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Пощипкова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пощипкова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно