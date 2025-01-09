Елагин Матвей Васильевич
мужской, родился Около 1850, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЕлагин Василий ЕпифановичОколо 1819 г.р.
МатьЕлагина (Писемская) Фекла МихайловнаОколо 1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858