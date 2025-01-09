Елагин Матвей Васильевич Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Елагин Матвей Васильевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1850, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Елагин Василий ЕпифановичОколо 1819 г.р.
Мать
Елагина (Писемская) Фекла МихайловнаОколо 1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Елагин Василий Епифанович

Мать: Елагина (Писемская) Фекла Михайловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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