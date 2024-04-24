Семанова Екатерина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1897
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кривоносовской Емецкого сельского общества Емецкой ... Показать все
Смерть
Неизвестно