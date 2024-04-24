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Семанова Екатерина Георгиевна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Семанов Георгий (Егор) Васильевич

Мать: Семанова Анна Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
1897
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кривоносовской Емецкого сельского общества Емецкой ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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