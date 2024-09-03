Ушаков Козьма Аврамов
Место рожденияд.Ушаково Ашлыцой волости
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Ушаков Аврам Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Сын: Ушаков Трифон Козмин
Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ушаков Матвей Козмин
Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
29.08.1750
Сын: Ушаков Иван (Старшой) Козмин
Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ушаков Иван (Малой) Козмин
Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева
Смерть
Неизвестно