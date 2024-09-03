Ушаков Козьма Аврамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Козьма Аврамов

Ушаков Козьма Аврамов

Место рождения

д.Ушаково Ашлыцой волости

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Ушаков Аврам Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738

Сын: Ушаков Трифон Козмин

Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Ушаков Матвей Козмин

Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
29.08.1750

Сын: Ушаков Иван (Старшой) Козмин

Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ушаков Григорей Козмин

Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ушаков Иван (Малой) Козмин

Мать ребёнка: Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.