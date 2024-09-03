Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева
Место рожденияАшлыцкая слобода
Дата рождения1718
Дата смерти25.06.1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Трапезников Андрей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Сын: Ушаков Трифон Козмин
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ушаков Матвей Козмин
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов
Рождение ребёнка
29.08.1750
Сын: Ушаков Иван (Старшой) Козмин
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ушаков Иван (Малой) Козмин
Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов
Смерть
25.06.1790