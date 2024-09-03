Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Трапезникова) Аксинья Андреева

Место рождения

Ашлыцкая слобода

Дата рождения

1718

Дата смерти

25.06.1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Трапезников Андрей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Козьма Аврамов

Рождение ребёнка
1738

Сын: Ушаков Трифон Козмин

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Ушаков Матвей Козмин

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов

Рождение ребёнка
29.08.1750

Сын: Ушаков Иван (Старшой) Козмин

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ушаков Григорей Козмин

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ушаков Иван (Малой) Козмин

Отец ребёнка: Ушаков Козьма Аврамов

Смерть
25.06.1790

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