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Солопов Никифор Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Солопов Игнат

Мать: Солопова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Борис Никифорович

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Валентин Никифорович

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солопова) Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солопов) ?

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солопов) ?

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.04.1930

Сын: Солопов Анатолий Никифорович

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.06.1946

Сын: Солопов Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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