Солопов Никифор Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Солопов Игнат
Мать: Солопова Акулина
Сын: Солопов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Сын: Солопов Борис Никифорович
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Сын: Солопов Валентин Никифорович
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Дочь: (Солопова) Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Дочь: (Солопов) ?
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Дочь: (Солопов) ?
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Сын: Солопов Анатолий Никифорович
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Сын: Солопов Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна