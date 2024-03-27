Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Щербаков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Борис Никифорович
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Валентин Никифорович
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Солопова) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Солопов) ?
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Солопов) ?
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
25.04.1930
Сын: Солопов Анатолий Никифорович
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Рождение ребёнка
14.06.1946
Сын: Солопов Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович
Смерть
Около 1971