Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Солопова (Щербакова) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Щербаков Тимофей

Мать: Щербакова (Рожкова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Борис Никифорович

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Валентин Никифорович

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солопова) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солопов) ?

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солопов) ?

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Рождение ребёнка
25.04.1930

Сын: Солопов Анатолий Никифорович

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Рождение ребёнка
14.06.1946

Сын: Солопов Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Солопов Никифор Игнатович

Смерть
Около 1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.