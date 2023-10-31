Калинина Оксана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Оксана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.09.2011

Дочь: Калинина Александра Александровна

Отец ребёнка: Калинин Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.09.2011

Дочь: Калинина Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

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