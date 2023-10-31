Калинина Оксана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.09.2011
Дочь: Калинина Александра Александровна
Отец ребёнка: Калинин Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.09.2011
Дочь: Калинина Александра Александровна