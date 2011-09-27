Калинина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2011

Отец: Калинин Александр Александрович

Мать: Калинина Оксана Васильевна

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