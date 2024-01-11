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Виноградов Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Виноградова (Новикова) Неля Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
24.03.1976

Дочь: Виноградова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Виноградова (Новикова) Неля Пантелеймоновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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