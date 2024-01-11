Виноградов Анатолий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1931
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Виноградова (Новикова) Неля Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
24.03.1976
Дочь: Виноградова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Виноградова (Новикова) Неля Пантелеймоновна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно