Позняков Михаил Степанович
мужской, родился 21.05.1833 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1856
ОтецПозняков Степан Матвеевич27.12.1792 ст. г.р.
МатьПознякова Татьяна АндреевнаОколо 1797 г.р.
Супруги
Познякова (Мизгина) Екатерина ФилипповнаОколо 1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1833 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.05.1833 ст.
Бракосочетание
17.10.1851 ст.
Военная служба
С 1856
Смерть
После 1856