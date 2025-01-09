Позняков Михаил Степанович 21.05.1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Позняков Михаил Степанович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 21.05.1833 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1856

Отец
Позняков Степан Матвеевич27.12.1792 ст. г.р.
Мать
Познякова Татьяна АндреевнаОколо 1797 г.р.
Супруги
Познякова (Мизгина) Екатерина ФилипповнаОколо 1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1833 ст.

Отец: Позняков Степан Матвеевич

Мать: Познякова Татьяна Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
21.05.1833 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
17.10.1851 ст.

Жена: Познякова (Мизгина) Екатерина Филипповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1856

Смерть
После 1856

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