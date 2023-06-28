Жданов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Жданова Любовь Леонтьевна

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданова Любовь Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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