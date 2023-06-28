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Жданова Любовь Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1953

Отец: Балясников Леонтий

Мать: Балясникова Валентина

Рождение ребёнка
09.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Жданов Петр

Заринск, город Заринск, Алтайский край