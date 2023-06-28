Жданова Любовь Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1953
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1953
Отец: Балясников Леонтий
Мать: Балясникова Валентина
Рождение ребёнка
09.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Жданов Петр
Заринск, город Заринск, Алтайский край