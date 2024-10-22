Антонова Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Ксения Тимофеевна

Антонова Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Антонов Иван Семенович

Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Антонов Илья Семенович

Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович

Рождение ребёнка
22.02.1877 ст.

Сын: Антонов Федот Семенович

Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.08.1880 ст.

Дочь: (Антонова) София Семеновна

Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.