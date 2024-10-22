Антонова Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович
Рождение ребёнка
22.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович
Рождение ребёнка
31.08.1880 ст.
Дочь: (Антонова) София Семеновна
Отец ребёнка: Антонов Семён Осипович/Иосифович
Смерть
Неизвестно