Шкеда (Тимошок) Александра Акилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смерти17.10.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.
Отец ребёнка: Шкеда Илларион Максимович
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.
Дочь: Шкеда Мария Илларионова
Отец ребёнка: Шкеда Илларион Максимович
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.
Сын: Шкеда Иоан (Иван) Илларионов
Отец ребёнка: Шкеда Илларион Максимович
Смерть
17.10.1910
Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
от простуды