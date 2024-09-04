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Шкеда (Тимошок) Александра Акилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

17.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1899 ст.

Муж: Шкеда Илларион Максимович

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.

Сын: Шкеда Сергей Илларионов

Отец ребёнка: Шкеда Илларион Максимович

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.

Дочь: Шкеда Мария Илларионова

Отец ребёнка: Шкеда Илларион Максимович

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.

Сын: Шкеда Иоан (Иван) Илларионов

Отец ребёнка: Шкеда Илларион Максимович

Губичи, Чернігівська область
Смерть
17.10.1910
Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
от простуды

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