Шкеда Илларион Максимович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шкед Максим Никитин
Мать: Шкеда Пелагия Дионисиева
Бракосочетание
17.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.
Мать ребёнка: Шкеда (Тимошок) Александра Акилова
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.
Дочь: Шкеда Мария Илларионова
Мать ребёнка: Шкеда (Тимошок) Александра Акилова
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.
Сын: Шкеда Иоан (Иван) Илларионов
Мать ребёнка: Шкеда (Тимошок) Александра Акилова
Бракосочетание
12.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Шкеда Марфа Илларионова
Мать ребёнка: Шкеда (Филимонова) Евдокия Ермолаевна
Смерть
Неизвестно