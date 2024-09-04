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Шкеда Илларион Максимович

Место рождения

Губичи, Чернігівська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шкед Максим Никитин

Мать: Шкеда Пелагия Дионисиева

Губичи, Чернігівська область
Бракосочетание
17.10.1899 ст.

Жена: Шкеда (Тимошок) Александра Акилова

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.

Сын: Шкеда Сергей Илларионов

Мать ребёнка: Шкеда (Тимошок) Александра Акилова

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.

Дочь: Шкеда Мария Илларионова

Мать ребёнка: Шкеда (Тимошок) Александра Акилова

Губичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.

Сын: Шкеда Иоан (Иван) Илларионов

Мать ребёнка: Шкеда (Тимошок) Александра Акилова

Губичи, Чернігівська область
Бракосочетание
12.11.1910 ст.

Жена: Шкеда (Филимонова) Евдокия Ермолаевна

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Шкеда Марфа Илларионова

Мать ребёнка: Шкеда (Филимонова) Евдокия Ермолаевна

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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