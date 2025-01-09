Архипов Евстрат Филиппович 15.12.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Архипов Евстрат Филиппович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 15.12.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 18.08.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Архипов Филипп Ильич10.11.1823 ст. г.р.
Мать
Архипова (Познякова) Анисия СтепановнаОколо 1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1844 ст.

Отец: Архипов Филипп Ильич

Мать: Архипова (Познякова) Анисия Степановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
17.12.1844 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
18.08.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

Похороны
19.08.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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