Архипов Евстрат Филиппович
мужской, родился 15.12.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 18.08.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецАрхипов Филипп Ильич10.11.1823 ст. г.р.
МатьАрхипова (Познякова) Анисия СтепановнаОколо 1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1844 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.12.1844 ст.
Смерть
18.08.1845 ст.
Похороны
19.08.1845 ст.