Герченко Надежда Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Герченко Иван Ефимович
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно