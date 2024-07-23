Герченко Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Герченко Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уня? Ивановна
Мать ребёнка: Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Герченко Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Герченко Надежда Якимовна
Смерть
Неизвестно