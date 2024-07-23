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Герченко Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Герченко Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герченко Надежда Якимовна

д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уня? Ивановна

Мать ребёнка: Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Герченко Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Герченко Надежда Якимовна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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