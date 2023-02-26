Пенкина Наталия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смерти27.09.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1876
Дочь: (Пенкина) Евдокия Саввина
Отец ребёнка: Лапин (Пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Лапин (Пенкин) Иоанн Саввин
Отец ребёнка: Лапин (Пенкин) Савва Ермолаев
Смерть
27.09.1882