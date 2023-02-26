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Пенкина Наталия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

27.09.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин (Пенкин) Савва Ермолаев

Рождение ребёнка
08.08.1876

Дочь: (Пенкина) Евдокия Саввина

Отец ребёнка: Лапин (Пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Лапин (Пенкин) Иоанн Саввин

Отец ребёнка: Лапин (Пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.09.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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