Черепанова (Новокрещенова) Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Новокрещенова) Евдокия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новокрещенов Афанасий Кирилов

Мать: Новокрещенова Фекла Михайлова

Бракосочетание
18.01.1773

Муж: Черепанов Афанасий Солд. Пп Бат

Рождение ребёнка
08.03.1780

Сын: Черепанов Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Черепанов Афанасий Солд. Пп Бат

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Черепанов Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Черепанов Афанасий Солд. Пп Бат

Рождение ребёнка
Около ?.06.1786

Дочь: Ефимья Афанасьева

Отец ребёнка: Черепанов Афанасий Солд. Пп Бат

Смерть
Неизвестно
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