Черепанова (Новокрещенова) Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1773
Рождение ребёнка
08.03.1780
Сын: Черепанов Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Черепанов Афанасий Солд. Пп Бат
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Черепанов Афанасий Солд. Пп Бат
Рождение ребёнка
Около ?.06.1786
Дочь: Ефимья Афанасьева
Отец ребёнка: Черепанов Афанасий Солд. Пп Бат
Смерть
Неизвестно