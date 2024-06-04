Бухарева (Крайнова) Прасковья Ефимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крайнов Ефим Филиппов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1821
Муж: Бухарев Иван Иванов
Смерть
После 1821