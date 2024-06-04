Бухарева (Крайнова) Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарева (Крайнова) Прасковья Ефимова

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крайнов Ефим Филиппов

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1821

Муж: Бухарев Иван Иванов

Смерть
После 1821

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