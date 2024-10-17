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Артамонов Георгий Павлов

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1897

Дата смерти

07.05.1897

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1897

Отец: Павел Артамонов

Мать: Анна Трофимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
04.04.1897
восприемники: крестьянин д. Гурцина Федор Никитин Шитов и крестьянка д. Баринцова Марина Антипова
Смерть
07.05.1897
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от неизвестной | от неизвестной болезни
Похороны
09.05.1897

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