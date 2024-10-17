Артамонов Георгий Павлов
Место рождения
Дата рождения03.04.1897
Дата смерти07.05.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1897
Отец: Павел Артамонов
Мать: Анна Трофимова
Крещение
04.04.1897
восприемники: крестьянин д. Гурцина Федор Никитин Шитов и крестьянка д. Баринцова Марина Антипова
Смерть
07.05.1897
Причина смерти: от неизвестной | от неизвестной болезни
Похороны
09.05.1897