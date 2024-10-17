Анна Трофимова
Место рожденияд. Панфилова
Дата рождения1860
Дата смерти22.04.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1880
Муж: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
1885
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
27.09.1887
Сын: Александр Павлов
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
02.03.1889
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
14.10.1891
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
04.03.1894
Сын: Федор Павлов
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Рождение ребёнка
03.04.1897
Отец ребёнка: Павел Артамонов
Смерть
22.04.1897
Причина смерти: от острого воспаления брюшины | от острого воспаления брюшины
Похороны
22.04.1897