Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Трофимова

Анна Трофимова

Место рождения

д. Панфилова

Дата рождения

1860

Дата смерти

22.04.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1880

Муж: Павел Артамонов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Александр Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.03.1889

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1891

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1894

Сын: Федор Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1897

Сын: Артамонов Георгий Павлов

Отец ребёнка: Павел Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.04.1897
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от острого воспаления брюшины | от острого воспаления брюшины
Похороны
22.04.1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.