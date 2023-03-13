Чекаловъ Александръ
Место рождения
Дата рождения04.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1867
Отец: Чекаловъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
10.06.1890
Дочь: Чекалова Агриппина
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
30.04.1891
Сын: Чекаловъ Петръ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
15.09.1892
Сын: Чекаловъ Федоръ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
30.06.1894
Сын: Чекаловъ Сергей
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.06.1896
Сын: Чекаловъ Павелъ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
29.08.1898
Сын: Чекаловъ Александръ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
28.03.1902
Сын: Чекаловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.08.1904
Сын: Чекаловъ Филиппъ
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: (Чекалова) Пелагея
Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова