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Чекаловъ Александръ

Место рождения

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1867

Отец: Чекаловъ Яковъ

Мать: Чекалова (Кирилова) Васса

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
10.06.1890

Дочь: Чекалова Агриппина

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1891

Сын: Чекаловъ Петръ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1892

Сын: Чекаловъ Федоръ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1894

Сын: Чекаловъ Сергей

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1896

Сын: Чекаловъ Павелъ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Чекаловъ Александръ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1902

Сын: Чекаловъ Ефимъ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1904

Сын: Чекаловъ Филиппъ

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: (Чекалова) Пелагея

Мать ребёнка: Чекалова Евдокия Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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