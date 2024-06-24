Жмыхова Екатерина Захаровна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жмыхова Екатерина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Жмыхов Карп Ларионович

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Жмыхов Устин Ларионович

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Дочь: Жмыхова Анастасия Ларионовна

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.

Сын: Жмыхов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.12.1906 ст.

Сын: Жмыхов Николай Ларионович

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1909 ст.

Сын: Жмыхов Михей Ларионович

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.

Сын: Жмыхов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Жмыхов Сидор Ларионович

Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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