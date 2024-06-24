Жмыхова Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Дочь: Жмыхова Анастасия Ларионовна
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
03.12.1906 ст.
Сын: Жмыхов Николай Ларионович
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
14.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.
Сын: Жмыхов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Жмыхов Ларион Григорьевич
Смерть
После 1917