Жмыхов Ларион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Жмыхов Григорий
Мать: Жмыхова Пелагея
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Дочь: Жмыхова Анастасия Ларионовна
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
03.12.1906 ст.
Сын: Жмыхов Николай Ларионович
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
14.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.
Сын: Жмыхов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Жмыхова Екатерина Захаровна
Смерть
После 1917