Чуклин Федор Казак Выс. Рявкинского Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуклин Федор Казак Выс. Рявкинского Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуклин Андрей Казак Выс. Рявкинского Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1862

Сын: Чуклин Петр Федоров

Мать ребёнка: Чуклина Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
17.08.1874

Сын: Чуклин Мирон Федоров

Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
23.09.1876

Дочь: Ефросинья Федорова

Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуклин Стефан Федоров

Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Александра Федорова

Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуклина Параскева Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуклина Варвара Яковлева

Смерть
Неизвестно
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