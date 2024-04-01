Чуклин Федор Казак Выс. Рявкинского Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуклин Андрей Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1862
Сын: Чуклин Петр Федоров
Мать ребёнка: Чуклина Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
17.08.1874
Сын: Чуклин Мирон Федоров
Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
23.09.1876
Дочь: Ефросинья Федорова
Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Александра Федорова
Мать ребёнка: Чуклина Параскева Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуклина Варвара Яковлева
Смерть
Неизвестно