Паразихина Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паразихина Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Паразихина Таисья Федоровна

Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Паразихин Иван Федорович

Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Паразихин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Паразихина Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич

Смерть
1920

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