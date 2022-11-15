Паразихина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Паразихина Таисья Федоровна
Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Паразихин Андрей Федорович
Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Паразихина Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Паразихин Федор Васильевич
Смерть
1920