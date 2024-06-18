Бёрдова (Кармацкая) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1888
Дата смерти14.11.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1888
Отец: Кармацкий Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1908
Осиновка, Аромашевская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Бёрдова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1912
Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович
Рождение ребёнка
31.07.1913
Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович
Рождение ребёнка
30.07.1916
Дочь: Бёрдова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович
Смерть
14.11.1966