Бёрдова (Кармацкая) Домна Ивановна 19.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бёрдова (Кармацкая) Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1888

Дата смерти

14.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1888

Отец: Кармацкий Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бёрдов Иоанн Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бёрдов Иоанн Михайлович

Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Бёрдов Иоанн Михайлович

Осиновка, Аромашевская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Бёрдова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1912

Сын: Бёрдов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович

Рождение ребёнка
31.07.1913

Сын: Бёрдов Василий Иванович

Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1916

Дочь: Бёрдова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бёрдов Иоанн Михайлович

Смерть
14.11.1966

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