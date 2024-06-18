Кармацкий Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кармацкий Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармацких Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1888

Дочь: Бёрдова (Кармацкая) Домна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кармацкий Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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