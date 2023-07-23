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Волков Василий Тимофеевич
Волков Василий Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Мужской
Отец
Волков Тимофей Федорович
Мать
Волкова (Беличова) Екатерина Владимировна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Волков Тимофей Федорович
Мать:
Волкова Екатерина Владимировна
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