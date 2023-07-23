Волков Тимофей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Волков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
27.08.1941
Дочь: Пополитова Людмила Тимофеевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Владимировна
Смерть
Неизвестно