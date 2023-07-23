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Волков Тимофей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Волков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
27.08.1941

Дочь: Пополитова Людмила Тимофеевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Владимировна

Смерть
Неизвестно