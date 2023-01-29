Васильева Пава Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.
Дочь: Швецова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Швецова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Швецова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Смерть
1949