Васильева Пава Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Пава Васильевна

Васильева Пава Васильевна

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Васильев Василий Евсигнеев

Мать: Васильева Дарья Димитриева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.

Дочь: Швецова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Швецова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Швецов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Швецов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Швецова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Смерть
1949
Жуково, Осташковский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.