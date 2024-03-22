Котельникова (Нестеренко) Екатерина Тихонова
Место рождения
Дата рождения01.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938
Бракосочетание
06.01.1961
Рождение ребёнка
01.01.1962
Сын: Котельников Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Котельников Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.04.1963
Дочь: Погорелова Светлана
Отец ребёнка: Котельников Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1967
Сын: Котельников Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Котельников Анатолий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно