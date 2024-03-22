Котельникова (Нестеренко) Екатерина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Нестеренко) Екатерина Тихонова

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Место рождения

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938

Отец: Нестеренко Тихон Семёнович

Мать: Нестеренко Матрёна Алексеевна

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.01.1961

Муж: Котельников Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1962

Сын: Котельников Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Котельников Анатолий Алексеевич

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1963

Дочь: Погорелова Светлана

Отец ребёнка: Котельников Анатолий Алексеевич

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1963

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1967

Сын: Котельников Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Котельников Анатолий Алексеевич

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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