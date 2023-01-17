Котельников Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1940
Бракосочетание
06.01.1961
Рождение ребёнка
01.01.1962
Сын: Котельников Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Котельникова Екатерина Тихонова
Рождение ребёнка
13.04.1963
Дочь: Погорелова Светлана
Мать ребёнка: Котельникова Екатерина Тихонова
Рождение ребёнка
01.08.1967
Сын: Котельников Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Котельникова Екатерина Тихонова
Смерть
Неизвестно