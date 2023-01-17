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Котельников Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1940

Отец: Котельников Алексей Алексеевич

Мать: Котельникова Просковья

Бракосочетание
06.01.1961

Жена: Котельникова Екатерина Тихонова

Рождение ребёнка
01.01.1962

Сын: Котельников Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Котельникова Екатерина Тихонова

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1963

Дочь: Погорелова Светлана

Мать ребёнка: Котельникова Екатерина Тихонова

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1967

Сын: Котельников Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Котельникова Екатерина Тихонова

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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