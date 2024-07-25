Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодор Елистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодор Елистратович

Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодор Елистратович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.09.1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1783 ст.

Отец: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Елистрат Никонович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евдокимова) Настасья Евдокимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1802 ст.

Сын: Елистратов Осип (Иосиф) Феодорович

Мать ребёнка: (Евдокимова) Настасья Евдокимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Никонова (Елистратова) Марфа Феодоровна

Мать ребёнка: (Евдокимова) Настасья Евдокимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.