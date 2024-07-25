Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодор Елистратович
Место рождения
Дата рождения20.09.1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1783 ст.
Отец: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Елистрат Никонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1802 ст.
Сын: Елистратов Осип (Иосиф) Феодорович
Мать ребёнка: (Евдокимова) Настасья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Никонова (Елистратова) Марфа Феодоровна
Мать ребёнка: (Евдокимова) Настасья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно