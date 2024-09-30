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Шульц Иосиф

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1849

Жена: Шульц (Рахконен) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1853

Сын: Шульц Александр Иосифович

Мать ребёнка: Шульц (Рахконен) Мария Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.01.1855

Дочь: (Шульц) Катарина Иосифовна

Мать ребёнка: Шульц (Рахконен) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1856

Сын: Шульц Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Шульц (Рахконен) Мария Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.05.1859

Дочь: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Шульц (Рахконен) Мария Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.06.1861

Дочь: Хотокайнен (Шульц) Хелена Иосифовна

Мать ребёнка: Шульц (Рахконен) Мария Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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