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Шульц (Рахконен) Мария Ивановна

Место рождения

Марково, Путиловская волость, Шлиссельбургский уезд

Дата рождения

02.01.1829

Дата смерти

21.12.1920

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Путиловская волость, Шлиссельбургский уезд
Бракосочетание
1849

Муж: Шульц Иосиф

Рождение ребёнка
29.01.1853

Сын: Шульц Александр Иосифович

Отец ребёнка: Шульц Иосиф

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.01.1855

Дочь: (Шульц) Катарина Иосифовна

Отец ребёнка: Шульц Иосиф

Рождение ребёнка
23.04.1856

Сын: Шульц Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Шульц Иосиф

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.05.1859

Дочь: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Шульц Иосиф

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.06.1861

Дочь: Хотокайнен (Шульц) Хелена Иосифовна

Отец ребёнка: Шульц Иосиф

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.12.1920

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