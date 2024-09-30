Шульц (Рахконен) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.01.1829
Дата смерти21.12.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Муж: Шульц Иосиф
Рождение ребёнка
29.01.1853
Сын: Шульц Александр Иосифович
Отец ребёнка: Шульц Иосиф
Рождение ребёнка
17.01.1855
Дочь: (Шульц) Катарина Иосифовна
Отец ребёнка: Шульц Иосиф
Рождение ребёнка
23.04.1856
Отец ребёнка: Шульц Иосиф
Рождение ребёнка
22.05.1859
Дочь: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Шульц Иосиф
Рождение ребёнка
03.06.1861
Дочь: Хотокайнен (Шульц) Хелена Иосифовна
Отец ребёнка: Шульц Иосиф
Смерть
21.12.1920