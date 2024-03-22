Кострицкий Кириак Емельянович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти20.12.1887 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кострицкий Емельян Васильевич
Образование
1852
Кострома, город Кострома, Костромская область
Окончил Костромскую духовную семинарию
Посвящение в духовный сан
1853
Рукоположен в священники
Посвящение в духовный сан
1853
Рукоположен в священники
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Перовская Надежда Кириаковна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кострицкая Елизавета Кириаковна
Смерть
20.12.1887 ст.