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Кострицкий Кириак Емельянович

Место рождения

Бородатово, Завражьинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

20.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кострицкий Емельян Васильевич

Мать: не указана

Бородатово, Завражьинская волость, Костромской уезд
Образование
1852
Кострома, город Кострома, Костромская область
Окончил Костромскую духовную семинарию
Посвящение в духовный сан
1853
Денисовское, Ковалевская волость, Нерехтский уезд
Рукоположен в священники
Посвящение в духовный сан
1853
Денисовское, Ковалевская волость, Нерехтский уезд
Рукоположен в священники
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Перовская Надежда Кириаковна

Мать ребёнка: не указана

Денисовское, Ковалевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кострицкая Елизавета Кириаковна

Мать ребёнка: не указана

Денисовское, Ковалевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
20.12.1887 ст.
Денисовское, Ковалевская волость, Нерехтский уезд
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